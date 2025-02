João Fonseca se classifica às quartas do ATP Buenos Aires

João Fonseca vence mais um argentino na competição. Martin KEEP / AFP

João Fonseca está nas quartas de finais do ATP 250, de Buenos Aires. Contra o argentino Frederico Coria, o brasileiro saiu perdendo no primeiro set, mas conseguiu dar a volta por cima e vencer por 2 a 1, em partida realizada nesta quinta-feira (13).

O próximo jogo do atleta de 18 anos será nesta sexta-feira (14). O rival será o vencedor do duelo entre o argentino Mariano Navone (vice-campeão do Rio Open 2024) e o dinamarques Holger Rune, número 12 do mundo, que se enfrentam nesta quinta-feira (13), não antes das 18h30min.

O primeiro set de João foi muito diferente do que ele vinha fazendo em jogos recentes. Logo no game inicial do duelo, o brasileiro teve a chance do break point, mas desperdiçou. O argentino, no entanto, não. Coria abriu logo 3 a 0. O carioca de 18 anos se recuperou e encostou em 3 a 2.

No entanto, João sofreu a quebra de saque no game seguinte e viu o argentino fazer 5/2 ao confirmar o seu serviço. O brasileiro foi quebrado novamente e viu Coria fechar o primeiro set: 6/2 para Coria.

Os erros do primeiro set ensinaram algo para João. Logo no terceiro game da segunda parcial, o carioca soube aproveitar a insegurança do argentino e conseguiu a primeira quebra.

A partir daí, ambos confirmaram seus serviços e o brasileiro fechou o segundo set em 6/4, empatando a partida.

A terceira parcial começou com João quebrando o serviço do argentino no terceiro game. Depois, dominou o set e fechou a conta: 6/2, brasileiro classificado.