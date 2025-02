Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade na manhã desta quinta-feira

Relatos de instabilidade começaram por volta das 6h. sidneydealmeida / stock.adobe.com

A realização de transferências via Pix apresenta instabilidade para clientes de diferentes instituições financeiras na manhã desta quinta-feira (13). Relatos sobre "Pix fora do ar" ultrapassam 4,3 mil registros no Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de plataformas digitais.

O primeiro registro de reclamação ocorreu por volta das 6h40min. Conforme o DownDetector, o pico de registros sobre a instabilidade foi às 9h10min: 4.328.

Nas redes sociais, clientes de Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Nubank, Santander, C6 Bank, PicPay e Stone relataram falhas no serviço. O Banco Central do Brasil (BC) ainda não se pronunciou sobre o caso.

Pico de reclamações foi observado a partir das 9h. DownDetector / Reprodução

A reportagem de Zero Hora testou o serviço nos bancos Itaú e Santander e confirmou a instabilidade.

Nova falha