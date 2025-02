Três jogadores disputam a vaga de Alan Patrick no Inter para a última rodada do Gauchão

Carbonero, Yago Noal e Valencia são as alternativas do elenco. Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte / Inter

Embora não tenha tido diagnosticada uma lesão grave no tornozelo direito, Alan Patrick não enfrentará o Monsoon, neste sábado (15), no Beira-Rio. Como os outros meias do elenco (Bruno Tabata e Gabriel Carvalho) seguem afastados por questões médicas, o técnico Roger Machado precisará escolher uma das três opções que dispõe para substituir o camisa 10 na última rodada da fase classificatória do Gauchão.

Na atual conjuntura, o único meia de origem à disposição é o jovem Yago Noal, de apenas 18 anos, que jamais começou uma partida como titular.

— O Yago é um meia articulador, talvez mais parecido com o Alan e que está se adaptando ao jogo do profissional. Hoje (quarta-feira) poderia ser opção na saída do Alan, mas optei pelo volante Bernardo para ter sustentação no meio — avaliou o treinador colorado após a vitória sobre o São Luiz, em Ijuí.

A outra alternativa é o atacante Carbonero. Acostumado a jogar pelas pontas, o colombiano foi observado mais centralizado diante do Brasil de Pelotas, há uma semana.

— O Carbonero é um segundo atacante que tem como virtude a vitória pessoal por dentro e uma boa conexão com os jogadores à sua frente, que vira e procura imediatamente atacar a linha. São características diferentes que a gente pode lançar. Gostei muito do Carbonero nessa função contra o Brasil. Quem sabe eu repita ou proporcione ao Yago começar a partida — concluiu Roger.

Por fim, não se pode descartar uma mudança tática, com uma dupla de ataque formada por Borré e Valencia, sem a figura do camisa 10.

— Eu confesso para vocês que o campo está me dizendo que eles podem ter mais minutos juntos. Já atuaram em outros momentos por 45 minutos, quando o São José tinha um jogador a menos. Hoje (quarta), com a partida empatada, em pouco mais de 30 minutos em campo, se mostraram muito bem. Pedi que o Valencia ficasse entre os zagueiros e fizesse as pequenas diagonais que ele gosta de fazer, liberando Borré para flutuar como um segundo atacante ou meia de passagem. Funcionou. É algo a se pensar desde o começo da partida porque as peças estão começando a se ajeitar dentro de campo — comentou Machado.

A definição da escalação que enfrentará o Monsoon ocorrerá em treinamento na manhã desta sexta-feira (14), no CT Parque Gigante.

