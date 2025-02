Galvão Bueno assina com a Band e retorna à TV aberta

Na Band, Galvão narrou Fórmula 1 pela primeira vez. Mauricio Fidalgo / TV Globo / Divulgação

Galvão Bueno está de volta à televisão aberta. O narrador assinou com a TV Bandeirantes, para onde retorna após 45 anos, depois de ter trabalhado na emissora entre 1977 e 1980.

A informação foi divulgada primeiramente pelo portal F5 e confirmada pelo Estadão.

Galvão, no entanto, não irá narrar nenhum evento na emissora. Ao menos por enquanto. Ele terá um programa esportivo semanal nas noites de segunda-feira no estilo Bem, Amigos!, comandado por ele no SporTV entre 2003 e 2022.

Projetos atuais

A expectativa é de que o programa tenha parceiros de longa data de Galvão, como Mauro Naves, que recentemente saiu do grupo Disney, além dos ex-jogadores e comentaristas Walter Casagrande e Paulo Roberto Falcão. A novidade, também ainda não confirmada, seria a participação do técnico Vanderlei Luxemburgo no programa.

Galvão Bueno, de 74 anos, seguirá narrando, mas apenas na Amazon Prime Video, com a qual assinou para ser a voz dos jogos exclusivos da plataforma de streaming no Brasileirão deste ano.

Mais de 50 anos de carreira

Galvão Bueno ganhou notoriedade como narrador oficial da seleção brasileira na TV Globo, participando da cobertura do tetracampeonato mundial, em 1994, e do penta, em 2002.

Versátil, ficou conhecido por narrar as vitórias do Ayrton Senna na Fórmula 1 e, mais recentemente, foi a voz dos ouros de Rebeca Andrade na Olimpíada de Paris e na de Tóquio.

Após narrar a eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo do Catar, em 2023, se despediu da Globo na transmissão da final entre Argentina x França, a sua décima decisão de um Mundial da Fifa. O narrador estava na emissora há 41 anos e não renovou o contrato.

No mesmo ano, ele passou a apresentar programas no YouTube com o Canal GB, em parceria com a plataforma Play 9. Os vídeos contaram com a participação do filho de Galvão, Cacá Bueno, piloto da Stock Car.

Participação em Jogos Olímpicos

O apresentador, no entanto, voltou para a emissora e comandou uma série de programas direto de Paris, sede dos Jogos Olímpicos 2024. Quando a ginasta Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo, Galvão narrou o momento em que o pódio foi definido, e viralizou nas redes sociais.

No período da última edição dos Jogos Olímpicos, em 2021, teve 150 milhões de interações nas redes sociais. A Globo registrou 90 milhões de espectadores nos eventos que ele narrou. Já no X (antigo Twitter), foram 50 milhões de impressões nos tuítes de Galvão Bueno.

Fórmula 1 e amizade com Ayrton Senna

Foi trabalhando na Band no final da década de 1970 e começo dos anos 1880 que Galvão teve a oportunidade de narrar pela primeira vez Fórmula 1, que se tornou uma das grandes marcas de sua carreira, sendo a voz histórica da categoria no Brasil.

Ele conheceu Ayrton Senna no início da promissora carreira do piloto. O narrador contou 35 das 41 vitórias do amigo para todo Brasil, o ajudou como um irmão mais velho e sentiu sua perda, principalmente por ter narrado seus últimos momentos — sempre na torcida de que algo pior não tivesse acontecido. Infelizmente aconteceu.