Na noite anterior ao trágico dia 1º de maio de 1994, Galvão Bueno foi chamado para uma conversa com Frank Williams, fundador da equipe Williams. O diretor da escuderia questionou o narrador se ele iria jantar com Ayrton Senna como faziam antes das corridas. Havia uma preocupação por parte do dirigente sobre a participação do piloto brasileiro no GP de San Marino, por conta dos acidentes com Rubens Barrichello e Roland Ratzenberger – austríaco que acabou morrendo – nos treinos de sexta e sábado.