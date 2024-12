Bortoleto recebe prêmio da Fia e fala sobre correr na Fórmula 1 em 2025: "Será um dos grandes momentos da minha vida"

Nesta sexta-feira (13), ocorreu o Fia Awards 2024, que premia os campeões de todas as categorias da Federação Internacional de Automobilismo . No evento, realizado em Kigali, capital de Ruanda, o brasileiro Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 2, foi premiado , assim como Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1.

Antes da cerimônia, Bortoleto conversou com repórteres e falou sobre as negociações com a Sauber, equipe pela qual ele vai correr na F1 em 2025.