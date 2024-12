Acidente em passeio de catamarã resulta em morte no litoral de Alagoas

Naufrágio de catamarã ocorreu durante passeio na praia de Barra Grande e resultou em uma morte. Redes Sociais / Reprodução

Um catamarã virou na manhã desta sexta-feira (13) em Maragogi, no litoral norte de Alagoas, resultando na morte de um idoso de 76 anos. O acidente ocorreu durante um passeio na praia de Barra Grande, a caminho das piscinas naturais.

Segundo o g1, o Corpo de Bombeiros atuou no socorro às vítimas da embarcação, que estava com 47 pessoas a bordo no momento do ocorrido. A identidade do idoso que morreu não foi revelada. Jangadeiros e pilotos de lancha que estavam na área auxiliaram no resgate. A utilização de coletes salva-vidas pelos tripulantes ainda é incerta.

— Estamos avaliando as causas e focados no resgate e apoio às vítimas — declarou Diego Vasconcelos, secretário municipal de Turismo.

Vasconcelos também informou que a embarcação não estava registrada no Cadastro Único dos Prestadores de Serviço.

— O proprietário é identificado. Possui uma empresa formalizada com um catamarã autorizado, mas este não estava cadastrado — afirmou.

As vítimas foram levadas para a unidade de pronto atendimento (UPA) local. A Polícia Civil iniciou as investigações sobre as causas do acidente.

Nota da prefeitura

A Prefeitura de Maragogi, por meio da Secretaria de Turismo, informa que, na data de hoje, ocorreu um incidente envolvendo um catamarã que resultou no naufrágio da embarcação.

De acordo com informações preliminares, a embarcação não está registrada no Cadastro Único Digital de Prestadores de Serviços de Turismo, requisito obrigatório para a operação de passeios náuticos em nossa região.

Reforçamos nosso compromisso com a segurança e a regularidade das atividades turísticas em Maragogi e informamos que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para apurar as responsabilidades e garantir o cumprimento rigoroso das normas e regulamentos.

Imediatamente após o ocorrido, todas as medidas de emergência foram acionadas. Até o momento, todos os passageiros foram resgatados com vida e estão recebendo atendimento especializado pela equipe médica da UPA de Maragogi, com o apoio do Corpo de Bombeiros. O suporte médico e assistencial está sendo prestado de forma integral e prioritária a todos os envolvidos.

As autoridades competentes já iniciaram as investigações para esclarecer as causas do incidente e assegurar a segurança de todos os usuários. Paralelamente, o Comitê de Crise da Prefeitura foi acionado e está atuando de forma integrada para monitorar a situação em tempo real, prestando suporte ágil e eficaz às vítimas e aos seus familiares.