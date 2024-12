TRE-SP tem maioria para cassar mandato de Zambelli e torná-la inelegível por desinformação sobre as eleições

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) formou maioria nesta sexta-feira (13), para cassar o mandato e tornar inelegível a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A decisão ocorre no âmbito da ação que apura a disseminação de notícias falsas sobre as urnas durante as eleições de 2022.

Reportagem publicada pela Folha de São Paulo informou que o julgamento estava com quatro votos a zero para a cassação de Zambelli, quando foi suspenso após pedido de vista. Se for condenada no TRE, a parlamentar ainda poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).