A pedido da PF Notícia

Moraes autoriza investigação sobre suposto envolvimento de Carla Zambelli com tentativa de golpe de Estado

Deputada já é alvo de ações pela invasão ao sistema eletrônico do CNJ e por perseguir um homem com arma durante as eleições de 2022; ela diz estar à disposição "para quaisquer esclarecimentos"

24/07/2024 - 20h55min