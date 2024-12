Secretários municipais terão salário de R$ 18,8 mil em Caxias do Sul. Confira como ficam os salários de prefeito, vice, vereadores e primeiro escalão 

Sobre o projeto do aumento do salário dos secretários, somente o vereador Maurício Scalco (PL) que votou contra. Gladis Frizzo (PP), Clóvis Xuxa (União Brasil) e Ricardo Zanchin (Novo) estavam ausentes na votação. Luan Hagge/Câmara Caxias / Divulgação

Nas últimas sessões extraordinárias da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, realizadas nesta sexta-feira (20), foi aprovado o aumento dos salários dos secretários municipais e primeiro escalão do Executivo para R$ 18.864,86. Um projeto de emenda à Lei Orgânica, liderado pelo vereador Wagner Petrini (PSB) também foi aprovado. Ele estabelece que as remunerações de prefeito, vice e vereadores durante os quatro anos sejam fixadas pela Câmara antes das eleições municipais, obtendo somente reajustes inflacionários ao longo do período e exclui dessa limitação a remuneração dos secretários municipais.

Então, o projeto de lei 236/2024, de autoria da Mesa Diretora, estipulou a correção de 15% sobre a remuneração dos titulares das secretarias, que hoje está em R$ 16.404,23.

O aumento também abrange as remunerações do chefe de gabinete do prefeito (a reforma administrativa recém aprovada prevê a aglutinação deste cargo com o secretário de governo), procurador-geral do município, do diretor-presidente da Fundação de Assistência Social (FAS), do diretor-presidente do Samae e do presidente do Instituto de Previdência e Assistência Municipal (Ipam). Porém, ao longo do período, haverá correções nos mesmos índices aplicados aos servidores públicos.

Salários a partir de 2025

::: Secretários, chefe de gabinete do prefeito, procurador-geral do município, do diretor-presidente da Fundação de Assistência Social (FAS), do diretor-presidente do Samae e do presidente do Instituto de Previdência e Assistência Municipal (Ipam): R$ 18.864,86

::: Vereadores: R$ 15.801,63.*

::: Presidente da Câmara: R$ 18.742,91.*

::: Prefeito: R$ 26.224,84.*

::: Vice-prefeito: R$ 18.367,39.*

*Esses valores ficam fixados para os próximos 4 anos, obtendo apenas a reposição da inflação, sem reajuste. No entanto, é possível que o Executivo ou Legislativo envie projetos que alteram essa fixação durante o mandato.

