No final do última dia de sessões no Legislativo de Caxias do Sul, em 14 de dezembro, foram aprovados reajustes salariais para servidores públicos, vereadores, prefeito, vice e secretários. Todos receberão a reposição inflacionária referente ao ano de 2023. Além disso, os servidores receberão um aumento real de 1%. Os valores serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir de 1º de janeiro de 2024. As medidas foram sancionadas pelo prefeito Adiló Didomenico (PSDB) e publicadas no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (27).