Uma universidade federal para o Nordeste Gaúcho está mais próxima e pode se tornar realidade em tempo menor do que o imaginado. Foi essa a expectativa surgida após reunião em Brasília, no Palácio do Planalto, de comitiva regional composta por 19 integrantes com o ministro da Educação, Camilo Santana. Nesta terça-feira (26), o grupo levou documento assinado por lideranças regionais que fundamenta o pleito da criação e instalação da Universidade Federal do Nordeste Gaúcho.