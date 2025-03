Caxias começa venda de ingressos para jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil

O Caxias entra em campo pela segunda fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (5) de março. A partida contra o Fluminense será no Estádio Centenário, às 19h.

O torcedor Grená já pode comprar o seu ingresso para a decisão, de forma presencial ou online . O Caxias lançou um lote promocional de R$ 30,00 com a doação de um quilo de alimento não perecível, o ingresso solidário. O valor normal da entrada é de R$ 100 para o mandante e visitante até o dia do jogo.

Em caso de classificação, o Caxias irá faturar R$ 2,3 milhões. Por jogar a Copa do Brasil e ter se classificado diante do Dourados-MS, na primeira fase do torneio, o clube da Serra já ganhou a bolada de R$ 1,8 milhão no total.