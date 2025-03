Ketleyn Quadros é a melhor brasileira no segundo dia do Grand Slam de Judô de Tashkent

Katleyn (de branco) perdeu o bronze para Oberan. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

Assim como ocorreu no primeiro dia de competições do Grand Slam de Judô de Tashkent, no Uzbequistão, o Brasil voltou a ficar fora do pódio neste sábado (1º), quando a terceira etapa do Circuito Mundial teve sequência.

O melhor desempenho ficou com a experiente Ketleyn Quadros, que chegou à disputa da medalha de bronze na categoria meio-médio (até 63 kg), mas foi superada pela croata Iva Oberan.

Temporada de despedida e foco no Mundial

Naquele que deve ser seu último ano no circuito, a atleta da Sogipa estreou na segunda rodada e com um yuko bateu a uzbeque Marjona Nurulloeva. Mas no confronto de quartas de final foi batida pela espanhola Laura Vázquez Fernández, que conseguiu um ippon com 2min19seg de combate.

Com a derrota, a judoca de 37 anos foi para a repescagem, onde venceu a chinesa Jun Li, com um ippon a 1min07seg de luta, assegurando o direito de brigar por uma das medalhas de bronze. Mas ela acabou superada por Oberan, que conseguiu dois waza-ari e aos 2min19seg encerrou a disputa.

Esta foi a primeira competição de Ketleyn na temporada. Duas vezes medalhista olímpica de bronze, em Pequim-2008 (individual) e Paris-2024 (equipes), ela planeja encerrar a carreira ao final deste ano, mas antes tem como objetivo o Campeonato Mundial de Judô, que será realizado em Doha, em junho.

Rafaela Silva ainda busca resultados em novo peso

Rafaela Silva (D) disputa ciclo olímpico em nova categoria. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

Quem deve herdar a vaga olímpica de Ketleyn é a também experiente Rafaela Silva, que subiu de peso neste ciclo. A judoca do Flamengo ainda se adapta aos 63 kg e segue sem obter grandes resultados.

Neste sábado, estreou vencendo a russa Alexandra Balabanova, que foi desclassificada por acúmulo de punições, mas logo a seguir caiu para a japonesa Momo Tatsuya, que pontuou com dois yuko.

A campeã do meio-médio foi outra japonesa, Kirari Yamaguchi. Na final, ela venceu a israelense Inbal Shemesh. O pódio ainda teve as duas judocas que derrotaram as brasileiras, dividindo o bronze.

Demais brasileiros na disputa

Quem também chegou à repescagem foi Daniele Oliveira, do Flamengo, na categoria médio (até 70 kg). Após estrear vencendo a israelense Maya Kogan, com um ippon em 15 segundos, ela foi batida pela chinesa Huiting Yuan, também pela via rápida, com 2min43seg de luta.

Derrotada, ela foi para a repescagem e caiu para a taiwanesa Yu-Jung Liao, que aos 2min39seg marcou um ippon. Dessa forma, ela não se habilitou a disputa de uma das medalhas de bronze.

A campeã foi a japonesa Rin Maeda, que na decisão passou pela local Khurshida Razzokberdieva. A alemã Giovanna Scoccimarro e Yu-Jung Liao, de Taiwan, completaram o pódio.

Mais dois judocas do Brasil competiram neste sábado e foram derrotados logo na estreia. No leve masculino (até 73 kg), Gabriel Genro, da Sogipa, foi superado pelo uzbeque Shakhram Ahadov, que terminaria com uma das medalhas de bronze, por waza-ari.

Outro sogipano, João Macedo competiu no meio-médio (até 81 kg) e perdeu por yuko para o alemão Tim Cavelius.

No leve, o título em Tashkent foi disputado por dois russos, com vantagem para Danil Lavrentev, que venceu Karen Galstian. O francês Maxime Gobert ficou com a segunda medalha de bronze.

Já no meio-médio o ouro ficou com o russo Timur Arbuzov, que superou o local Arslonbek Tojiev. Os bronzes foram para o russo Gadzhimurad Omarov, que defende os Emirados Árabes Unidos, e cazaque Abylaikhan Zhubanazar.

Segundo dia de competição

O Grand Slam de Tashkent termina neste domingo (2) e o Brasil será representado por duas atletas na categoria meio-pesado (até 78 kg). Beatriz Freitas (Pinheiros-SP) e Karol Gimenes (Flamengo) irão entrar no tatame a partir das 4h (de Brasília), quando as lutas preliminares devem começar. As finais serão disputadas a partir da 9h.

O Canal Olímpico do Brasil, Cazé TV, Sportv/Combate e Judo TV anunciam a transmissão.