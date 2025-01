Depois da foto, o futuro já começou a correr para a administração pública em Caxias do Sul

Na foto após a posse, no plenário da Câmara de Caxias do Sul, os 23 vereadores eleitos, o prefeito reeleito, Adiló Didomenico, e o vice-prefeito Edson Néspolo

As posses na prefeitura e na Câmara de Caxias do Sul no primeiro dia do ano são etapa vendida. Ficaram as palavras pronunciadas, os juramentos, os compromisso reafirmados e a foto que reuniu no plenário da Câmara todos os 23 vereadores eleitos, o prefeito Adiló Didomenico e o vice Edson Néspolo. A foto ao lado é o resultado visível da eleição, reunindo os eleitos pelo voto popular. Ela traduz e sintetiza a escolha da população caxiense. Agora é bola pra frente e cumprir o que foi prometido e os compromissos assumidos.