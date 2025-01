Secretariado do prefeito Adiló, de Caxias, terá menos técnicos

Prefeito Adiló, no dia do anúncio do secretariado, em 26 de dezembro Porthus Junior / Agencia RBS

Com a necessidade de incorporar mais partidos na composição do primeiro escalão por conta das seis siglas que formaram a aliança eleitoral, e ainda a incorporação de novas que não estavam nessa aliança, como PP, PDT e PSB, o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, teve de imprimir uma marca mais política do que técnica na formação do secretariado. Essa é uma característica marcante na equipe anunciada na quinta-feira (26/12). Assim é que as secretarias de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Urbanismo e Planejamento, de perfil marcadamente técnico, foram ocupadas por técnicos neste primeiro mandato ainda em curso: respectivamente, Alfonso Willenbring Júnior; Carlos Giovani Fontana, que substituiu João Uez; e Margarete Bender. Em seus lugares, entram políticos: também respectivamente, Elisandro Fiuza (Republicanos), Adriano Bressan (PP) e, interinamente, o vice-prefeito Edson Néspolo (União Brasil).

As vinculações políticas ainda perpassam outras secretarias, como Esporte e Lazer (Olmir Cadore, do PSDB), Cultura (Tatiane Frizzo, do PSDB), Habitação (José de Abreu, o Jack, do PDT) e Samae (João Uez, do Republicanos). O critério técnico foi conciliado ao político na indicação de Felipe Gremelmaier (MDB) para a pasta de Turismo e Desenvolvimento Econômico, mas ficou em segundo plano na do Meio Ambiente, secretaria estratégica, hoje comandada por Daniel Caravantes, um quadro de carreira, pasta que não será ocupada pela área técnica.

Base ainda muito escassa

Em sua entrevista, ao anunciar o secretariado, o prefeito Adiló enfatizou:

– Estamos pensando na governabilidade.