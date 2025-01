Liberdade de expressão foi deixada de lado em Caxias do Sul por quem diz defendê-la

Esposição 'Baixa Colateral Distópica, do artista visual goiano Rondinelli Linhares, no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás, produziu polêmica

Não há tema mais suscitado e defendido por representantes de partidos conservadores, que gostam da adjetivação “conservadores”, e de alas conservadoras dos segmentos sociais, ou ainda políticos conservadores de partidos que não se assumem como tal, do que a defesa da liberdade de expressão. Semana passada ainda, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), fez piruetas para defender a liberdade de expressão depois de declarações controversas suas sobre a "liberdade de expressão" de defender uma ditadura. Agora, em Caxias do Sul, alguns vereadores de direita, liderados pelo vereador Hiago Morandi (PL), contestam o teor da exposição Baixa Colateral Distópica, do artista visual goiano Rondinelli Linhares. Em decorrência, surgiram ameaças ao patrimônio do Centro de Cultura Doutor Henrique Ordovás e a servidores que ali trabalham. Morandi foi acompanhado por manifestações dos vereadores Alexandre Bortoluz (PP) e Capitão Ramon (PL).