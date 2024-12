Centro de Cultura Ordovás recebe nesta sexta-feira as duas últimas exposições do ano, em Caxias do Sul

Rondineli Linhares traz entre suas criações terços que subvertem a religiosidade, com outros objetos de adoração da sociedade Porthus Junior / Agencia RBS

A Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás recebe a partir desta sexta-feira a exposição "Baixa Colateral Distópica", do artista visual goiano Rondinelli Linhares. A visita guiada será a partir das 19h e um bate-papo com o artista irá ocorrer na manhã de sábado, a partir das 10h.

A exposição foi selecionada pelo edital de ocupação do espaço. Multifacetado, Rondinelli Linhares, natural de Anápolis, é também escritor, dramaturgo, arte-educador e analista em cultura. Expondo seu trabalho pela primeira vez no Rio Grande do Sul, Rondinelli traz a Caxias uma coletânea de colagens em caixas e terços, além de fotografias em preto e branco.

Detalhe da exposição "Baixa Colateral Distópica" Porthus Junior / Agencia RBS

Nos diferentes suportes, o goiano provoca sobre a relação das pessoas com o culto ao sagrado para além do sentido religioso, ao mesmo tempo em que as religiões são muitas vezes utilizadas de forma a ter seu real sentido pervertido por aqueles que manipulam aquilo que se convencionou chamar de pauta dos costumes, incluindo questões de gênero, sexualidade e exploração do corpo.

- Em seu livro Vidas Para Consumo, Zygmunt Bauman fala da questão dos danos colaterais provocados pela manipulação de pessoas, como o fascismo faz na sociedade fazendo uso da religião e da política. Os terços surgem no meu trabalho como uma metáfora da religião sem ser uma crítica à religião em si, mas justamente à perversão de tudo que havia de ter de sublime nos valores religiosos - comenta.

AMARP

Detalhe da exposição "Re-Trato" Porthus Junior / Agencia RBS

Também na sexta-feira, inaugura na Sala de Exposições do centro de Cultura Ordovás a exposição "RE-TRATO", com obras do Acervo Municipal de Artes Plásticas de Caxias do Sul (AMARP). A visita guiada será às 18h30min;

Realizada em parceria com os estudantes da disciplina de Curadoria do curso de Artes da UCS, as obras trazem um recorte que identifica a presença negra no acervo, evocando cenas que recontam narrativas cotidianas que contemplam o universo dessa cultura. Desde a representação da força da mão de obra negra na colonização italiana ao ritmo e energia das pessoas às margens do Rio Níger, cada obra revela a essência humana.

Participam da curadoria Ana Vitória Correa, Cláudio da Costa, Juliana Desconsi, Maria Luiza Maraschin Santos e Marina Mileski da Silva, sob supervisão da professora Dra. Silvana Boone.

Ambas as exposições podem ser conferidas às segundas, das 9h às 16h; terças a sextas, das 9h às 22h; e sábados, domingos e feriados, das 14h às 22h. Entre 23 de dezembro de 2024 e 05 de janeiro de 2025, o Centro de Cultura estará fechado para visitação.

Último Mercado de Arte também no fínde

Também no Centro de Cultura Ordovás ocorre neste domingo a última edição do Mercado de Arte de 2024. Será a partir das 15h30min. O evento Voltado para o estímulo ao consumo de obras de artistas locais ou com algum vínculo com a região, estarão expostas peças em diferentes formatos, como fotografias, serigrafias, gravuras, xilogravuras, litogravuras, desenhos, pinturas, esculturas, aquarelas, colagens, fanzine, lambe-lambe e etc.

Participam desta edição os artistas Clara Koppe, Íkaro, Ilka Filippini, Tesla Studio, Coletivo Estúdio Rito, Luana Stela Martini, Sara Verza, Marciah Casal, Milena Nervo, Dirceu Monteiro, Odilza Michelon e Matheus Adamatti.