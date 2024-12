"O Conde de Monte Cristo", em nova adaptação para o cinema, estreia nesta quinta-feira em Caxias

Ator Pierre Niney interpreta Edmond Dantès, o conde de Monte Cristo Festival Varilux / Divulgação

Embora longas-metragens com três horas de duração sejam cada vez mais raros na era do streaming, algumas histórias valem o tempo maior investido, seja em sua produção ou para sua apreciação. Assim promete ser O Conde de Monte Cristo, nova adaptação cinematográfica da clássica história escrita por Alexandre Dumas (1802-1870), que tem sido elogiado pela exigente crítica de seu país de origem, a França. O filme estreia nesta quinta-feira na Sala Ulysses Geremia, em Caxias do Sul (confira horários no final da matéria).

Críticos conferem ao longa o mérito de dar um ar mais moderno à obra (Paris Match), ao mesmo tempo em que cativa pelo carisma de seus personagens (France Culture). Uma das histórias de vingança mais conhecidas de todos os tempos, Conde traz a saga do jovem Edmond Dantès, preso no dia de seu casamento por um crime que não cometeu. Após quatorze anos de detenção em um castelo isolado do resto do mundo, ele consegue escapar. Após tornar-se imensamente rico, retorna à sociedade sob a identidade do misterioso conde de Monte-Cristo, para se vingar dos três homens que conspiraram para a sua prisão, em especial o invejoso Fernand Mondego.

Anaïs Demoustier em cena de "O Conde de Monte Cristo" Festival Varilux / Divulgação

Dirigido por Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte (que recentemente adaptaram outro clássico de Dumas, Os Três Mosqueteiros), o filme traz no elenco Pierre Niney (de Amantes e Golias), Bastien Bouillon (Jumbo e A Noite do Dia 12) e a atriz Anaïs Demoustier (Ataque a Paris e Os Amores Delas).