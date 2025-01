Bom Dia! Acordando aos poucos. O ano é novo e meus pensamentos e sonhos também são novos. Tenhamos serenidade e disposição, pois a vida é simplesmente incrível. Um dia de cada vez, sem perder o horizonte da realização. Feliz dia!

“Gratidão pelo que tive. Gratidão pelo que tenho. Gratidão pelo que está por vir.” (@casa.rosa).

Viver é aprender. Passamos a vida prendendo. O universo do conhecimento sempre me encantou e me ocupou. Mas o que sentimos também merece espaço e atenção. Tenho certeza que nossa vida seria diferente se a gratidão fosse uma atitude natural. Agradecer não é só humano, é também divino.

A gratidão é um sentimento que transforma. Ela nos ensina a valorizar o caminho percorrido, a reconhecer as bênçãos do agora e a esperar com confiança pelos dias que ainda virão. Não se trata apenas de palavras, mas de um estado de espírito que colore nossa percepção da vida.

Quando somos gratos pelo que tivemos, aceitamos o passado como parte da nossa história, com todas as suas conquistas e desafios. Ao sermos gratos pelo presente, nos conectamos com a riqueza do momento, encontrando beleza até nas coisas mais simples. E ao agradecer pelo futuro, entregamos nossos planos nas mãos de Deus, confiando que Ele guia nossos passos.

A gratidão não elimina as dificuldades, mas nos ajuda a encará-las com um coração mais leve. Ela é uma ponte que nos conecta com a esperança e uma âncora que nos mantém firmes diante das incertezas. Quando agradecemos, estamos cultivando a capacidade de enxergar o bem, mesmo nas situações que parecem adversas. A gratidão é a linguagem do coração que escolhe focar no que é positivo, no que edifica e no que nos impulsiona para frente.

Ser grato é um exercício diário. É perceber que cada experiência, seja ela doce ou amarga, contribui para o nosso crescimento. É reconhecer que o que temos hoje é fruto do cuidado de Deus e das escolhas que fizemos. E é também confiar que o que está por vir será exatamente o que precisamos para continuar evoluindo.