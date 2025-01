Caminhão cai em ribanceira na RS-122, em Flores da Cunha, e motorista morre

Um motorista de 50 anos morreu em um acidente, na tarde desta quinta-feira (9), na RS-122, em Flores da Cunha. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o caminhão Atego 2426 caiu em uma ribanceira no km 104 da rodovia. A Polícia Civil identificou a vítima como Antônio Rivael do Nascimento. As placas do veículo são de Piên (PR).

Segundo a comunicação do CRBM, o motorista trafegava no sentido Flores da Cunha-Antônio Prado quando teria perdido o controle do veículo em uma curva e chocou-se com uma mureta de proteção da via. O caminhão caiu em uma ribanceira de aproximadamente 50 metros. A causa do acidente é apurada. O Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul também participou do atendimento da ocorrência.