Inscrições nas redes municipal e estadual de ensino de Caxias do Sul seguem até 19 de janeiro

Processo pode ser realizado presencialmente na Central de Matrículas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Aberto na última segunda-feira (6), o período para a realização de inscrições para o ano letivo de 2025 nas redes municipal e estadual de ensino de Caxias do Sul seguem até o dia 19 de janeiro. O processo ocorre de forma online, através do site da secretaria da Educação (Seduc), na aba Matrículas - Chamada Pública, ou presencialmente na sede da Central de Matrículas (Rua Ernesto Alves, 1535, Centro), das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia. As senhas para atendimento são entregues até as 16h30min.

Conforme a secretaria municipal da Educação (Smed), esta é a segunda fase do processo, que se refere a inscrição para os novos estudantes e para as transferências. Todos os candidatos que participaram da primeira etapa, ou seja, educação infantil, primeiro ano do ensino fundamental e primeiro ano do médio, podem conferir o resultado, disponível desde segunda-feira, e já podem fazer a matrícula nas escolas designadas até 17 de janeiro. Quem perdeu o prazo da primeira etapa pode se inscrever na segunda, assim como os alunos do 2º ao 9º ano do fundamental, e 2º e 3º do ensino médio.

Segundo Valdirene Almeida da Luz, coordenadora da Central de Matrículas, cerca de 400 pessoas foram atendidas nos dois primeiros dias desta semana. No local, primeiramente é realizada uma triagem e, depois, as famílias são atendidas por senhas. A coordenadora explica que, caso uma pessoa chegue na Central no final do dia e não conseguir atendimento, ela receberá uma senha para o próximo dia com horário determinado.

No atendimento, a secretaria afirma que, se a pessoa busca vaga disponível, tanto em escola estadual quanto municipal, o objetivo é dar uma vaga pública na área de dois quilômetros da residência da família, não sendo possível escolher a escola, a menos que tenha vaga disponível. Quando não há vaga, o estudante é inserido numa lista de prioridade para se atender na segunda quinzena de janeiro.

Os resultados da segunda etapa das inscrições serão divulgados no dia 30 de janeiro. As matrículas serão de 30 de janeiro até 7 de fevereiro.

Documentos necessários

Inscrição ou transferência escolar

certidão de nascimento ou identidade da criança/estudante

documento com foto do responsável

comprovante de endereço atualizado

atestado de escolaridade

Matrícula