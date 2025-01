Educação Notícia

Escolas da Serra recebem R$ 2,2 milhões do governo do RS para obras

Valores do Governo do Rio Grande do Sul serão aplicados em Cotiporã e Fagundes Varela, na 16ª Coordenadoria Regional de Educação. Serviços iniciaram em dezembro de 2024 e têm previsão de serem concluídos em 180 dias

08/01/2025 - 10h41min Atualizada em 08/01/2025 - 12h54min Compartilhar Compartilhar