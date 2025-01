Com nova licitação, obra no acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul, deve ser retomada em fevereiro

As propostas das empresas interessas na obra serão conhecidas no dia 27 de janeiro.

Paralisada desde o fim de maio, a obra de acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul, tem previsão de ser retomada na segunda quinzena de fevereiro. Isso porque uma nova licitação para contratar uma empresa para realizar os itens remanescentes da obra foi aberto pela prefeitura nesta quinta-feira (9) e as propostas serão conhecidas no dia 27 de janeiro. O prazo para reinício será possível caso o processo tenha uma vencedora.

De acordo com o diretor do escritório de projetos da Secretaria de Obras de Caxias, Reinaldo Toscan Neto, não há alterações nesta licitação em relação à anterior. Até o momento, segundo ele, foi realizado 25% da obra. Ou seja, a empresa vencedora da nova licitação será responsável por executar os 75% restantes.

Na Avenida Marcopolo, foram executados serviços de drenagem, além de terraplenagem para conformação e compactação do solo. Faltam ainda os serviços de substituição de meios-fios em alguns trechos, execução de passeios públicos e canteiros, bem como a conclusão do sistema de drenagem e sinalização viária. Na BR-116, o sistema de drenagem foi iniciado em uma das pistas e precisa ser concluído.

Dos serviços de pavimentação no trecho da BR-116, estão pendentes a remoção parcial do canteiro central, a execução de novo pavimento e da alça de acesso, fresagem e repavimentação asfáltica, construção de novos passeios e implantação da sinalização viária. A obra iniciou em novembro de 2023 e deveria ter sido concluída em julho de 2024.

A intervenção foi interrompida devido à desistência da empresa que venceu a primeira licitação. Na época, a empresa SUV Empreendimentos, não retomou o trabalho após as chuvas do mês de maio. No início de julho, a empreiteira pediu ao município rescisão contratual amigável. A prefeitura não aceitou o pedido e encaminhou o encerramento unilateral do contrato no dia 29 de julho, com a aplicação das penalidades previstas.