Trump diz que 'presidente eleito González' expressa 'vontade' dos venezuelanos

Donald Trump chamou, nesta quinta-feira (9), o opositor venezuelano Edmundo González Urrutia de "presidente eleito", na véspera da posse do mandatário Nicolás Maduro.

"A ativista democrática venezuelana María Corina Machado e o presidente eleito González expressam pacificamente as vozes e a VONTADE do povo venezuelano, com centenas de milhares de pessoas se manifestando contra o regime" chavista, afirmou o magnata republicano em sua plataforma Truth Social.