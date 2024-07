Empresa que fazia obra do acesso ao bairro Planalto pede rescisão para prefeitura de Caxias do Sul

A empresa responsável pela obra do novo acesso ao bairro Planalto está solicitando uma rescisão amigável com a prefeitura de Caxias do Sul. A informação foi divulgada nesta terça-feira (2) pelo município. Em nota, a prefeitura afirma que o pedido da SUV Empreendimentos Ltda. foi feito na última sexta-feira (28). A assessoria de imprensa da administração municipal diz ainda que a empresa não abandonou a obra. Na terça, por volta das 17h, quando a reportagem observou a obra, não havia mais trabalhadores no local.