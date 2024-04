A obra de revitalização do acesso ao Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, não será mais tocada pela empresa vencedora da licitação. Na tarde desta sexta-feira (19), o prefeito Adiló Didomenico (PSDB) anunciou que, após várias notificações para atualizar o cronograma, o município irá rescindir o contrato com a Aura Terraplanagem e Pavimentações, que abandonou o projeto. O motivo alegado é a falta de condições financeiras da empreiteira para dar continuidade ao acordo.