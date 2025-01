Inter anuncia contratação de zagueira que estava no futebol português

Atleta de 27 anos é a décima a reforçar o elenco das Gurias Coloradas para 2025. Inter / Divulgação

O Inter anunciou nesta quinta-feira (9) seu décimo reforço para o elenco feminino em 2025. Trata-se da zagueira Giovanna dos Santos, 27 anos, que atuava no Torrense, de Portugal. Conforme comunicado do Colorado, o vínculo entre as partes vai até dezembro de 2026.

Revelada pelo Centro Olímpico, de São Paulo, a defensora estava fora do Brasil desde 2019. No território brasileiro, ela vestiu as cores do Sport e do Foz Cataratas FC.

Já no Exterior, além do Torrense, ela jogou por Damaiense e FC Famalicão, ambos de Portugal; Avaldsnes IL, da Noruega; Besiktas, da Turquia; e Santa Fé, da Colômbia.