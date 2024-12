Inter anuncia contratação de meia que foi vice-campeã brasileira em 2024

Rafa Mineira foi anunciada neste sábado. - / Divulgação/Inter

O Inter anunciou, neste sábado (28), a contratação da meia Rafa Mineira, de 29 anos. A jogadora assina com o clube colorado até dezembro de 2025. A informação havia sido antecipada por ZH.

Vice-campeã brasileira pelo São Paulo em 2024, Rafa Mineira estava no tricolor paulista há duas temporadas. Antes disso, também defendeu as cores da Ferroviária por mais de 10 anos, pelais quais foi campeã de Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

A meio-campista é o quinto reforço anunciado pelo Inter. Além dela, também já foram oficializadas: a volante Jordana e a zagueira Leticia Debiasi, ambas do Botafogo, e as atacantes Anny Marabá, do Atlético-MG, e Paola, do Santos.

Ficha técnica:

Nome completo: Rafaela Cristina Silva Pereira

Rafaela Cristina Silva Pereira Data de nascimento: 23/09/1995

23/09/1995 Cidade natal: Alpinópolis-MG

Alpinópolis-MG Clubes: Ferroviária e São Paulo