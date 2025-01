Inter anuncia reforço dos Estados Unidos para time feminino

Catarinense de Xanxerê, a jogadora esteve nos últimos dois anos no Chicago Stars, dos Estados Unidos. No currículo, Julia conquistou duas Libertadores da América, a mais recente pelo Palmeiras, em 2022. Naquele ano, ela foi eleita a melhor volante do Brasileirão.

Pela Seleção Brasileira, a nova atleta do Inter conquistou dois Sul-Americanos Sub-20, além de disputar as Olimpíadas de 2020 no Japão. O contrato com a Júlia Bianchi será de dois anos e vai até dezembro de 2026.