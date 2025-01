Treinos dos goleiros do Inter serão tema de palestra em congresso internacional na Europa

Profissional está no Inter há duas décadas e foi dos responsáveis pela formação de Alisson. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Os métodos usados para treinar Rochet, Anthony e Ivan no CT do Parque Gigante serão tema de um dos painéis do Goalkeeping International Congress, um dos principais eventos de preparação de goleiros do mundo. O treinador de goleiros do Inter, Leonardo Martins, será responsável pelo painel em que detalhará a metodologia usada por ele no Colorado.

Leonardo, ex-goleiro, está no Inter há duas décadas e foi dos responsáveis pela formação de Alisson, o que faz o Inter sempre ser observado quando o assunto é goleiro. Aliás, o trabalho desenvolvido no Inter está no software de treinamento desenvolvido pela Goalkeeping, cujo um dos criadores é o preparador de goleiros do Bayer.

Além de Leonardo, serão palestrantes no congresso Daniel Correia, do Botafogo, e Marcelo Grimaldi, do Cruzeiro. Outros palestrantes são os treinadores de goleiros do Benfica, do Southampton, do Santa Clara-POR e do Gody Cruz, entre outros profissionais.