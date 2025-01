Nas duplas, Bia Haddad Maia vence a primeira partida na temporada

Parceiras nas duplas, Bia (E) e Laura (D) se enfrentaram na United Cup. COLIN MURTY / AFP

Após as duas derrotas nos confrontos contra China e Alemanha, pela United Cup, torneio por equipes mistas encerrado neste domingo (5) em Sydney, com vitória dos Estados Unidos, a brasileira Bia Haddad Maia voltou à quadra para fazer sua estreia na chave de duplas do WTA 500 de Adelaide, também disputado na Austrália, na manhã desta segunda-feira (6) - noite de domingo no Brasil.

Ao lado da alemã Laura Siegemund, que a derrotou na competição de equipes, a brasileira venceu as cabeças de chave número 3, a taiwanesa Chan Hao-ching e a ucraniana Lydmyla Kichenok em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/0, em apenas 61 minutos.

Bia e Laura disputaram alguns torneios em 2024 juntas, e devem manter a parceria ao longo deste ano.

Na partida em Adelaide, elas iniciaram com um pouco de dificuldade e perderam o saque da brasileira em 2-0. Logo depois, se recuperaram quebrando o serviço de Hao-ching e levaram o confronto igualado até 4-4, quando uma nova quebra, desta vez no saque de Kichenok, encaminhou a vitória por 6/4, em 37 minutos, que viria no saque da tenista brasileira.

Superiores em quadra, Bia Haddad e Laura Siegemund dominaram completamente a segunda parcial e aplicaram um 6/0, com dois break points vencidos no saque de Kichenok (1-0 e 5-0) e outro no de Hao-ching (3-0). Mais uma vez, a vitória veio com a paulista sacando para confirmar a vitória com aproveitamento de 72% dos pontos disputados com o saque da dupla da alemã e da brasileira.

Com a vitória, elas garantiram uma vaga nas quartas de final, onde irão enfrentar quem passar do confronto entre a dupla da canadense Leylah Fernandez e da ucraniana Nadiia Kichenok contra a dupla formada pela norte-americana Desirae Krwczyk e a mexicana Giuliana Olmos.