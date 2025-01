Estados Unidos vencem a Polônia e conquistam a United Cup pela segunda vez

Equipe dos EUA ergue o troféu da United Cup. STEVE CHRISTO / AFP

Os Estados Unidos conquistaram neste domingo (5) o bicampeonato da United Cup, torneio por equipes mistas promovido pela ATP e WTA para marcar o início da temporada do tênis. Na decisão, disputada em Sydney, na Austrália, a equipe americana derrotou a Polônia por 2 a 0 e repetiu o título de 2023, quando a competição foi disputada pela primeira vez.

A primeira partida da final foi entre a americana Coco Gauff, número 3 do ranking, e a polonesa Iga Swiatek, vice-líder da classificação. As duas jogadoras estavam invictas, com quatro vitórias em simples e duas em duplas mistas, cada.

E o duelo foi equilibrado, mas com Gauff levando a melhor em sets diretos, com um duplo 6/4 em uma hora e 52 minutos de jogo. Esta foi apenas a terceira vitória da campeã do US Open de 2023 sobre a ex-número 1 do mundo em 14 confrontos.

Com a vitória de Coco Gauff, os Estados Unidos chegaram ao jogo de simples masculino com a chance de garantir o título. E Taylor Fritz, número 4 do ranking da ATP, precisou de duas horas e 18 minutos para derrotar Hubert Hurkacz, 16º colocado, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 5/7 e 7/6 (7-4). Esta foi a quarta vitória do americano em cinco jogos contra o polonês.