Palmeiras goleia Santa Cruz-AC e Copinha já tem 14 times classificados à segunda fase

Em busca do tricampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior , o Palmeiras carimbou a classificação à segunda fase com uma goleada por 5 a 0 sobre o Santa Cruz-AC , nesta segunda-feira (6), na Arena Barueri. Na estreia, o time alviverde havia atropelado o Náutico-RR por 9 a 0.

No Grupo 19, o Palmeiras tem seis pontos e enfrenta na próxima rodada o Oeste, na quinta-feira, às 17h, na Arena Barueri. O rival soma quatro, contra um do Santa Cruz-AC. O Naútico-RR ainda não pontuou.

O mesmo Riquelme Fillipi, aos 37, ampliou após cruzamento perfeito de Gilberto. Antes do fim do primeiro tempo, Figueiredo arriscou de longa distância e marcou um bonito gol na Arena Barueri, fazendo com que o Palmeiras fosse para o intervalo com uma vantagem por 3 a 0.