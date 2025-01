Secretário-adjunto da Segurança de Osasco é morto a tiros por guarda-civil dentro da prefeitura

O secretário-adjunto de Segurança e Controle Urbano de Osasco, Adilson Custódio Moreira, 53 anos, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (6) na sede da prefeitura do município da Grande São Paulo.

O crime foi cometido por um guarda civil municipal, segundo informações do g 1 .

Moreira fazia uma reunião com membros da Guarda Civil Metropolitana (GCM) para discutir a estrutura da corporação no novo governo.

O encontro ocorria na Sala Oval, o principal espaço de reunião da prefeitura, ao lado da Secretaria de Governo e do gabinete do prefeito, que não estava no prédio à tarde.