TCU suspende leilão da ponte internacional São Borja-Santo Tomé

Processo de concessão à iniciativa privada ocorreria na tarde desta terça-feira (7), em Foz do Iguaçu, no Paraná. Estrutura é responsável por 23% das operações comerciais entre os dois países, com passagem pela fronteira oeste do Rio Grande do Sul