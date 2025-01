Armas e munição apreendidas na casa de empresário suspeito de manter a própria família em cárcere. Polícia Civil / Divulgação

Um comerciante foi preso em flagrante por manter a esposa e os dois filhos em cárcere privado durante sete anos em Santana do Livramento. A Polícia Civil confirmou que o homem de 47 anos não permitia que a mulher de 34 saísse de casa sem autorização. Ele monitorava as ações dela com câmeras e vigiava as atividades do celular para evitar o contato com familiares.

Segundo a delegada Giovana Müller, a vítima conseguiu pedir socorro baixando um aplicativo pouco conhecido de compartilhamento de vídeos curtos. Ela encontrou uma irmã com quem não falava havia 10 anos na rede social e pediu ajuda. A familiar acionou uma advogada e fez o registro na polícia, que foi até o local para libertar os três.

De acordo com a delegada, os filhos do casal, de oito e 12 anos, frequentavam a escola, mas não recebiam visitas ou participavam de atividades externas ao ambiente escolar por ordem do pai.

— Eles iam para a escola, mas o papo era só com colegas ou alguma atividade extracurricular. O menino de 12 anos não tinha outra interação fora do ambiente escolar — afirma Giovana.

Conforme a polícia, o homem é dono de um estabelecimento comercial que fica no mesmo terreno da casa e tinha acesso exclusivo à porta, que só abria pelo lado de fora. Para fazer saídas curtas, a esposa pedia autorização. A vítima contou que ia ao supermercado em algumas ocasiões, mas preferia ficar dentro do carro com as crianças para evitar sofrer agressões físicas e psicológicas do marido.

— Ela relatou que cumprimentou um amigo de infância em uma situação em que saiu sozinha e sofreu uma retaliação — relata a delegada.

O preso não prestou depoimento formal, mas alegou durante a prisão que restringia as saídas pelo fato de o caçula ser autista. Ele foi detido e deve responder por cárcere privado e posse de arma de uso restrito, já que os policiais encontraram oito armas sem registro e 500 itens para munição na propriedade da família.

A delegada afirmou que a mãe da vítima entrou com uma ação para visitar os netos em 2018 e desconfiava da situação. No entanto, Giovana salientou que a mulher suportou ficar nessa situação pelos filhos serem pequenos e pelas ameaças.