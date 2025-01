O que se sabe sobre morte de secretário dentro da prefeitura de Osasco

Paço Municipal de Osasco foi interditado para que a Polícia Civil realizasse perícia nos corredores. ALOISIO MAURICIO / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O secretário adjunto de Segurança e Controle Urbano de Osasco, Adilson Custódio Moreira, 53 anos, foi morto a tiros na sede da prefeitura do município paulista na noite de segunda-feira (6). O autor dos disparos é Henrique Marival de Souza, 46, agente da guarda civil de Osasco.

O velório de Moreira começou por volta das 8h desta terça-feira (7), na sede da gestão municipal. O enterro está previsto para ocorrer a partir das 17h, no Cemitério Bela Vista.

Momentos antes de ser alvejado pelos disparos, Moreira participava de uma reunião com membros da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Osasco para debater a estruturação da corporação no governo do prefeito Gerson Pessoa (Podemos). Recém empossado, o líder do executivo não estava presente na prefeitura no momento do crime.

"Estou consternado com essa situação. Vamos acompanhar a família do Moreira e oferecer todo o suporte necessário nesse momento de dor", escreveu o chefe do Executivo em seu perfil no Instagram.

O que já se sabe sobre o crime

Qual foi a motivação?

Segundo as investigações preliminares, Souza se revoltou com uma mudança de função decidida pela sua chefia e anunciada por Moreira. Ele deixaria de integrar a equipe de segurança pessoal do novo prefeito para voltar a atuar no patrulhamento das ruas.

Por que os dois estavam dentro da prefeitura?

O secretário adjunto convocou uma reunião com guardas-civis para anunciar mudanças e a nova estruturação estabelecida para o mandato de Gerson Pessoa. O encontro foi realizado no Paço Municipal, a sede da prefeitura.

Como o atirador rendeu o secretário?

Ao final do encontro, Moreira disse que os guardas que quisessem conversar em particular poderiam esperar que seriam atendidos. Souza foi o último a se reunir com o secretário adjunto. Armado, o guarda-civil aproveitou a ocasião para render o secretário. Moreira havia deixado a arma dele em casa.

Quantos tiros foram disparados?

Conforme a Polícia Civil, foram pelo menos oitos disparos, dos quais quatro atingiram Moreira. O laudo necroscópico ainda não foi divulgado. No momento dos tiros, Souza estava sozinho com Moreira numa sala na sede da prefeitura e ninguém soube dizer de imediato se o secretário havia sido atingido.

O que aconteceu após os tiros?

O atirador se manteve trancado na sala enquanto negociava a sua rendição com policiais militares. Por volta das 19h30min, ele aceitou se entregar. O secretário adjunto estava morto.

O que foi feito com o atirador?

O guarda-civil foi preso e conduzido ao 5º Distrito Policial de Osasco, onde será ouvido. Ele deverá ser indiciado por homicídio.

O atirador já havia praticado atos de insubordinação ou mau comportamento no trabalho?

Segundo o comando da Guarda Civil Municipal de Osasco, Souza não era alvo de denúncias nem de investigações por processos administrativos. Ele integra a corporação há mais de 15 anos.

Quem era Adilson Moreira?

Adilson Custódio Moreira atuou como funcionário público de Osasco por mais de 25 anos. Atual secretário adjunto de Segurança e Controle Urbano do município, havia oito anos que ele trabalhava na prefeitura.