Identificado homem morto em confronto com o Batalhão de Choque em Caxias do Sul

Foi identificado como Gelson Fernando Onofre dos Santos, 58 anos, o homem que morreu em um confronto com policiais do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) na manhã desta terça-feira (7), em Caxias do Sul. O caso aconteceu na Rua Boa Viagem, no bairro Charqueadas.