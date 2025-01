Homem e mulher são mortos em sítio no interior de São Valentim do Sul

A Polícia Civil de Guaporé investiga um duplo homicídio registrado na noite de terça-feira (7), em um sítio localizado no interior de São Valentim do Sul, na Serra. O crime ocorreu por volta de 19h, na Linha Zeferino Ribeiro. As vítimas foram identificadas como Fioravante Francisco Marina, 31 anos, e Ana Shirlei de Azevedo Mendes, 33 anos.