Reduzir o número de assassinatos é o principal desafio das forças de segurança de Bento Gonçalves em 2025

Desde o dia 1º, o batalhão está com um operação voltada aos chamados crimes violentos letais e intencionais. A ação ocorre por meio de um policiamento preventivo, repressivo e estratégico. SD Jonathan Deolinda / Divulgação

Diminuir o número de assassinatos é o principal desafio dos próximos 12 meses para a Polícia Civil e a Brigada Militar (BM) de Bento Gonçalves. Em 2024, foram registradas 38 mortes violentas, sendo duas delas em decorrência de confronto com a polícia. Neste ano, nos primeiros cinco dias de janeiro, o município já soma três homicídios. Para as forças de segurança, a maior parcela das mortes tem relação com o crime de tráfico de drogas.

Os 38 casos de 2024 representam um aumento na comparação com 2023, quando 33 crimes violentos letais intencionais (CVLIS) foram registrados em Bento Gonçalves. São considerados nas estáticas dos CVLIs, por exemplo, homicídios, latrocínios, feminicídios, mortes decorrentes de confronto com a polícia, abortos ilegais e lesões corporais seguidas de morte. Esta reportagem não contabiliza um aborto registrado no ano passado no município.

— A imensa maioria dos crimes em Bento Gonçalves tem uma relação muito forte com a questão do tráfico ou ao consumo de drogas — garante o tenente-coronel Flori Chesani Junior, comandante do 3° Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (3° BPAT).

Para conter a onda de crimes, a aposta é no trabalho integrado envolvendo os diferentes órgãos inseridos no contexto da segurança pública. O protocolo de ações envolve os esforços da BM, Polícia Civil, Polícia Penal e prefeitura. Por parte da BM, segundo Chesani, o foco é direcionado para o policiamento ostensivo nos locais onde ocorreram os assassinatos.

— Para que haja o sufocamento do tráfico e do uso de drogas naqueles pontos onde nós julgamos mais incidentes — complementa.

Com base no trabalho do setor de inteligência do batalhão e nos indicadores de criminalidade, policiais e viaturas são direcionados para determinadas áreas do município a fim de coibir os crimes contra a vida. Outra estratégia adotada para enfraquecer as organizações criminosas é o aumento de revistas e a transferências de presos de presídios. À Polícia Civil, por sua vez, cabe investigar a autoria e a motivação dos assassinatos.

— O trabalho das polícias Civil, Penal e Militar está sendo bem-feito. Apesar disso, há espaço para evoluirmos nas medidas repressivas e na superação de gargalos — acrescenta o delegado regional da Serra, Augusto Cavalheiro Neto.

Redução histórica em outros indicadores

Ao mesmo tempo em que as forças de segurança direcionam à atenção para coibir a ocorrência de mortes violentas, a queda de outros indicadores, no ano passado, é comemorada pela Polícia Civil e pela Brigada Militar de Bento Gonçalves.

Em 2024, o município registrou somente nove roubos a estabelecimentos comerciais. Para termos comparativos, em 2015, foram contabilizados 180 crimes deste tipo. Os roubos a pedestres também tiveram queda expressiva: no ano passado, foram 43, contra 94 em 2023 — veja mais dados abaixo.

Para Chesani, a diminuição destes índices também impacta na sensação de segurança e na preservação de vidas, uma vez que estes crimes podem evoluir para casos de latrocínio (roubo com morte).

— A nossa preocupação é para que esses fatos não se tornem a morte de uma pessoa — finaliza o comandante do 3° BPAT.

Indicadores criminais em Bento Gonçalves

Roubo a estabelecimento comercial

2023: 22

2024: nove

Roubo a pedestre

2023: 94

2024: 43

Roubo à residência

2023: seis

2024: oito

Roubo de veículos

2023: 14

2024: oito

Furto de veículo

2023: 84

2024: 75