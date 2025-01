Menino atacado por pitbull em Caxias do Sul recebe alta do hospital

O menino de 11 anos atacado por um cachorro da raça pitbull em Caxias do Sul recebeu alta na madrugada desta terça-feira (07). Ele recebeu atendimento no Hospital Pompéia após sofrer ferimentos no braço, nas costas e na cabeça. O ataque aconteceu na tarde de segunda-feira (06), na Rua Afonso Arinos, bairro Rio Branco.

Menino sofreu ferimentos no braço, nas costas e na cabeça. Vanessa Aparecida Dias / Arquivo pessoal

Segundo a mãe, a dona de casa Vanessa Aparecida Dias, 33 anos, o menino está sendo medicado em casa. Além de ferido, ele está nervoso após o ataque.

— Ele está traumatizado. Viu os machucados na hora de fazer os curativos e chora muito — conta.

De acordo com Vanessa, a criança contou que o dono do cachorro abriu o portão da casa para que a vítima ajudasse o filho do homem a guardar a bicicleta. Neste momento aconteceu o primeiro ataque. Depois disso, o menino correu para a rua e o pitbull avançou pela segunda vez.

— Fico me perguntando como uma pessoa que tem uma animal que avança em todo mundo não prende antes de abrir o portão, sabendo do risco — relata a mãe.

A família mora no bairro há três anos. As brincadeiras com os vizinhos, como andar de bicicleta e soltar pipa, são frequentes. Na segunda-feira, Vanessa pediu que o menino brincasse na calçada.

— A gente sempre fica de olho nas crianças, porque a gente tem medo dos carros, né? E a nenê (a outra filha dela, de dois anos) pediu pra ir no banheiro. Nisso, as crianças já subiram gritando. Quando eu desci, já estava um rapaz com ele no colo, todo ensanguentado — conta Vanessa.

A mulher conta que não conhece o dono do cachorro. Porém, casos envolvendo o cachorro são recorrentes.

— Meu marido já deixou de trabalhar por causa desse cachorro. Ele não conseguiu sair do portão, porque o cachorro tava na rua avançando nele.

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) investiga o caso. A delegada Raquel Peixoto deve ouvir o dono do cachorro na quarta-feira (08), após colher o depoimento de testemunhas.

