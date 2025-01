Em intervalo de cinco dias, Bento Gonçalves registra três assassinatos

Um dia antes, no sábado (4), Bruno de Oliveira, 34 anos, foi morto a tiros na Rua Rosicler Pereira Ramos, no bairro Progresso. Próximo à vítima os policiais localizaram seis estojos de calibre 9mm . Segundo a BM, a vítima possuía histórico policial por posse de entorpecentes, lesão corporal, injúria, apreensão de objetos, furto de veículo, entre outras ocorrências.

Já a primeira morte violenta do ano em Bento Gonçalves foi registrada no dia 1º. Júlio Cezar da Silveira, de 40 anos, foi assassinado em uma residência na Travessa Aldo Bernardini, no bairro Maria Goretti. Um adolescente de 16 anos foi apreendido por suspeita de ser o autor do crime.