Homem de 34 anos é morto a tiros no bairro Progresso, em Bento Gonçalves

Um homem de 34 anos, identificado como Bruno de Oliveira, foi morto na noite do sábado (4) por disparos de arma de fogo, em Bento Gonçalves. Conforme as informações divulgadas pela Brigada Militar o crime aconteceu por volta das 23h40min na Rua Rua Rosicler Pereira Ramos, no bairro Progresso.