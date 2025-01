Homem é preso após tentativa de homicídio no bairro Aparecida, em Bento Gonçalves

Um dia após registrar o segundo assassinato do ano, uma tentativa de homicídio ocorreu nesse domingo (5), em Bento Gonçalves . Conforme a Brigada Militar, o caso aconteceu por volta das 12h, na Rua Ludovico André Giovanini, no bairro Aparecida.

Os policiais foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo nas proximidades do endereço. Ao chegarem no local, os agentes constataram que houve um desentendimento entre vizinhos .

Conforme a Brigada, a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico no Hospital Tacchini. As testemunhas informaram à polícia que desavenças ocorriam com frequência entre os homens.