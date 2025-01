Desafios da área de pessoas para 2025

O salário-base continua sendo relevante, mas está gradualmente perdendo espaço para benefícios não financeiros alinhados ao crescente desejo de equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Esse pacote de valores e benefícios oferecidos pelas empresas é o que chamamos de employee value proposition (EVP), cuja reformulação é a principal tendência para a área de pessoas em 2025, de acordo com a pesquisa People Trends, do Evermonte Institute. Às lideranças de recursos humanos caberá, no próximo ano, rever as estratégias de atração e retenção de executivos, sobretudo se quiserem manter a competitividade de suas empresas no mercado de contratações e adequá-las à nova realidade do mundo corporativo.