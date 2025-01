Uma temporada de grandes responsabilidades para o Inter

Reapresentação do Inter ocorreu oficialmente nesta terça-feira (7) no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Nesta terça-feira (7) o Inter iniciou oficialmente a temporada de 2025. Os dirigentes colorados falaram diretamente com os atletas que fazem parte do elenco e com o torcedor que acompanhou esse pontapé inicial dos trabalhos no Beira-Rio.

O clima para esse começo é agradável. Sabemos que um ambiente distensionado é uma característica favorável para que jogadores, comissão técnica e dirigentes possam ter tranquilidade para exercer suas funções.

O Inter tem pela frente um ano recheado de competições. Qualquer torcedor gosta de ver seu clube disputando os principais campeonatos. Para esse momento inicial, isso basta. Começamos a temporada motivados. Durante o ano, o que move a torcida é ver o time atuando como protagonista. No final, com certeza, o grande objetivo é chegar ao lugar mais alto, conquistando títulos.

É importante recordar que o ano do Inter no segundo semestre de 2024 foi de recuperação. O ambiente colorado estava destruído por conta do desempenho do time dentro de campo e pelos resultados ruins na maioria das competições que participou, inclusive no Campeonato Gaúcho. A chegadas de Roger Machado e de D’Alessandro oxigenaram tudo. A partir disso, o cenário mudou completamente.

Essa mudança de cenário criou expectativa em todos. A permanência de jogadores importantes também faz com que o imaginário da arquibancada acredite ainda mais em conquistas. Não tem como ser diferente. Claro que isso não garante nenhum resultado. É apenas uma forma de fazer boas projeções para 2025.

Uma das palavras mais utilizadas pelos integrantes do departamento de futebol foi “responsabilidade”. A expectativa criada, com méritos, faz com que todos os responsáveis pelo futebol do clube tenham uma missão importante. Porém, tivemos esse aprendizado em outras temporadas. Não podemos repetir o erro. Saber utilizar esse ambiente positivo a favor do Inter é essencial para que os resultados aconteçam.

