O Inter está mantendo nomes importantes no elenco para 2025

Wesley foi um dos grandes destaques do Colorado na temporada passada e deve permanecer no Beira-Rio. Jefferson Botega / Agencia RBS

A temporada de 2025 é uma realidade. O clube precisa se organizar de várias formas para que o ano seja diferente na comparação com as últimas temporadas. Para isso, o Inter vai precisar de contratações, resolver o futuro de alguns atletas e planejar os principais objetivos dos próximos meses. Cada um desses tópicos é parte importante para que possamos ter protagonismo em todas as competições.

O clube não tem dado grandes preocupações ao torcedor. Porém, com certeza, as incógnitas trazem ansiedade. Não sabemos se alguns nomes ainda podem deixar o Beira-Rio e muito menos se reforços devem desembarcar ainda em janeiro. Essas pequenas interrogações causam um pouco de insegurança, mas fazem parte desse recomeço de trabalho.

A venda de Gabriel Carvalho tem impacto relevante nas finanças do clube. Além de desafogar uma parte das dívidas, permite que os dirigentes tenham mais poder de investimento no mercado de transferências. O lado negativo é que o clube abre mão de um jogador promissor. Nunca saberemos como seria o futuro de Gabriel Carvalho no Inter. Mas, por conta do momento, a decisão foi correta.

No processo de montagem de elenco, essa venda pode ter dado um novo cenário para o Inter. Nomes podem ser mantidos e novas peças contratadas. Esse é um fator que pode acalmar o torcedor colorado que gostaria de mais movimentações no noticiário vermelho.

As prováveis permanências de Bernabei e Wesley mostram essa nova realidade se materializando. Os dois jogadores foram os grandes destaques do clube na temporada passada. Mantê-los é uma forma de garantir o Inter forte para 2025. E isso faz com que o clube tenha tempo para adiar novas contratações. Para o Campeonato Gaúcho, as peças disponíveis no elenco são suficientes para terminar com a seca de títulos.