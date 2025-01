Quem é Pablo, único lateral-esquerdo presente no início da temporada do Inter

Pablo chegou ao Celeiro de Ases na metade do ano passado. Rafaela Frison / Inter/Divulgação

A saída de Renê e a interminável negociação para a permanência de Bernabei no Beira-Rio fizeram o Inter iniciar a temporada 2025 apenas com o jovem Pablo como alternativa para a lateral esquerda.

O jogador de 18 anos é uma das promessas incorporadas por Roger Machado ao elenco durante a pré-temporada colorada. Fora da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sua meta é se firmar entre os profissionais neste período de preparação para o Gauchão.

Pablo é cria do Vasco, passou pelo Cruzeiro e chegou ao Inter na metade do ano passado. Pelo Colorado, atuou em 15 partidas na temporada — sete no Gauchão sub-20 e oito na Copa FGF.

O lateral-esquerdo tem características semelhantes às de Bernabei, atual titular colorado, pela velocidade e poder ofensivo. Por outro lado, tem um maior porte físico, que permite uma melhor composição na linha defensiva.

Bem avaliado por quem acompanha futebol de base

Para os especialistas em categorias de base, Pablo tem uma trajetória que chama a atenção.

— É um jogador que cresceu rapidamente no Inter. Tem um acompanhamento muito grande de quem acompanha a base. Se tiver destaque, o caminho é mais curto, pois a lateral é uma posição carente — analisou Mozart Maragno, do portal Olheiros, que realiza a cobertura do futebol de base.

Para Maragno, Pablo poderá ser uma alternativa para Bernabei, caso o argentino permaneça no Beira-Rio.

— Se aproveitar as oportunidades, pode ter um crescimento dentro do clube para, em uma perspectiva otimista, ser o reserva do Bernabei — destacou.

Ainda sem contar com os nomes mais experientes, Roger Machado também poderá utilizar Vitor Gabriel como lateral-esquerdo. Embora esta seja sua posição de origem, o garoto virou zagueiro no último ano e foi aproveitado assim entre os profissionais.

