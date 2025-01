Inter x México: clube anuncia valores dos ingressos para amistoso

Venda de ingressos inicia nesta segunda-feira (6), a partir das 14h, por meio de lotes. Cris Mattos / Staff Images Woman / CBF

O Inter abrirá nesta segunda-feira (6), a partir das 14h, a venda de ingressos para o amistoso contra a seleção do México. O jogo, marcado para 16 de janeiro, às 21h, no Beira-Rio, servirá como preparação para o time de Roger Machado e marcará a estreia do novo uniforme colorado para a temporada 2025.

O clube também confirmou o valor das entradas, entre R$20 e R$ 50, que serão vendidas em lotes. Para todos os associados, até mesmo aqueles que fazem check-in, será necessário adquirir ingresso para o amistoso (veja detalhes sobre os valores e data da abertura das vendas abaixo).

A abertura dos portões no dia do jogo será às 19h.

Novos uniformes

A partida servirá para o lançamento dos novos uniformes tanto do Inter quanto da seleção do México, ambos fornecidos pela Adidas.

A reapresentação do elenco ocorre apenas 10 dias antes do amistoso. Já a estreia do Inter no Gauchão será contra o Guarany de Bagé, dias depois, em 22 de janeiro.